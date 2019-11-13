Руководство микрофинансовой организации «Мани Фанни» заподозрили в мошенничестве

Гендиректор и учредитель микрофинансовой организации «Мани Фанни» Александр Шустов и Павел Лосев стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбуждённого отделом МВД по московскому району Арбат, со ссылкой на одного из пострадавших инвесторов организации Дмитрия Легошина пишет РБК.

«Мани Фанни» прекратила выплаты инвесторам-физлицам с апреля 2019 года. Позже Центробанк исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций из-за нарушения нормативов деятельности и предоставления недостоверной отчётности.

В начале осени регулятор и Федеральная налоговая служба подали иск о банкротстве «Мани Фанни». Сумма ущерба по уголовному делу пока не определена. Шустов находится под подпиской о невыезде, для Лосева следствие требовало домашнего ареста.

Ранее издание «Собеседник» сообщило, что за крупнейшей микрофинансовой организацией России — CarMoney — стоит бывшая супруга президента России Людмила Путина (после развода взявшая фамилию Очеретная), а в число главных ростовщиков России входят дети олигархов и госменеджеры, сообщается в расследовании «Собеседника».

По данным Центробанка, долговая нагрузка россиян в настоящее время достигла максимума с 2012 года. Тревожным регулятор считает рост числа тех, кто использует сразу несколько видов кредитов. По информации ЦБ, сейчас открытые кредиты имеют 39,5 млн россиян — это 54% работающего населения страны.