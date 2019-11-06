СМИ: Инвесторами крупнейших микрофинансовых организаций России стали экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры

За крупнейшей микрофинансовой организацией России стоит бывшая супруга президента России Людмила Путина (после развода взявшая фамилию Очеретная), а в число главных ростовщиков России входят дети олигархов и госменеджеры, сообщается в расследовании «Собеседника».

По данным издания, в 2017 году одним из инвесторов МФО CarMoney, возглавляющей рейтинг компаний по залоговым займам, стала фирма «Меридиан», которая контролируется ООО «Интерьерсервис». Единственный учредитель последней компании — бывшая жена Владимира Путина, она зарегистрировала компанию под своей девичьей фамилией — Шкребнева. Сейчас ООО «Меридиан» владеет долей в 7% кипрской компании Carmoney CY LTD, которая является учредителем юрлица CarMoney. В первом полугодии 2019 года CarMoney, по информации «Собеседника», вышла на рекордную прибыль: за год портфель микрокредитов компании вырос на 30%, россияне должны организации 2,6 млрд рублей.

Среди акционеров Carmoney CY, указывает издание, значится также бывший гендиректор ОАО «Государственная авиакомпания "224-й летный отряд"» Константин Вартанов, структура занимается перевозкой кортежей первых лиц государства, в том числе президента России. Ещё один бенефициар микрокредитной конторы — Сергей Ситников, так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путём. Совладельцами МФО, утверждает «Собеседник», являются и крупные господрядчики, среди них — бизнесмены Игорь Тужилин и Сергей Прилепский.

Ещё одним лидером среди российских МФО называется «МигКредит», который контролируется через кипрский офшор Migcredit Holdings. Основной владелец офшора — 22-летний сын олигарха Александра Мамута Николай, живущий в США. «МигКредит» кредитует россиян под 358% годовых, при этом фирма не раз признавалась нарушителем закона.

Микрофинансовые организации «Быстроденьги» и «Турбозайм» контролируют два брата Юрий и Егор Провкины — дети экс-сенатора Игоря Провкина, осуждённого за сексуальные нападения на девушек. За МФО «Вэббанкир» стоит Денис Шафраник, который приходится сыном бывшему министру энергетики Юрию Шафранику. Компаньоном Шафраника-младшего в этой МФО выступает экс-глава Федеральной грузовой компании и до недавнего времени советник гендиректора РЖД Алексей Тайчер.

По данным Центробанка, долговая нагрузка россиян в настоящее время достигла максимума с 2012 года. Тревожным регулятор считает рост числа тех, кто использует сразу несколько видов кредитов. По информации ЦБ, сейчас открытые кредиты имеют 39,5 млн россиян — это 54% работающего населения страны.