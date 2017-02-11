Сегодня: Вт, 14 Февраля, 2017 | USD 57.74 руб. 2.26   EUR 61.3 руб. 3.7   | -9 °C
14 Фев 2017 16:05 | Метки: Новости, Политика

Руководителям фракций в Госдуме разрешат иметь по 70 советников

У руководителей фракций Госдумы дополнительно появится по 30 советников на общественных началах. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает РБК. По его словам, с соответствующим предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Советники будут работать в регионах, в которых у фракции нет своего представителя.

«Советником может быть депутат, который не избрался в Госдуму, но избрался в региональный парламент», — сказал спикер парламента.

Володин подчеркнул, что бюджетных затрат нововведение не потребует, потому что работать советники будут на общественных началах.

Сейчас у каждого депутата Госдумы может быть по 40 общественных помощников. Таким образом, с учётом нововведения, у руководителей фракций Думы в подчинении будет по 70 человек, работающих на общественных началах.

Напомним, должность советника главы фракции была введена указом президента в январе 2017 года. До этого советников мог иметь только спикер Думы. 

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Руководителям фракций в Госдуме разрешат иметь по 70 советников

Рекомендуемые новости:

64x64
11.Фев.17 19:05 | Комментарии: 0

Проспект Строителей: от неугожей Кочковатки до мечты о «Макдональдсе»

64x64
10.Фев.17 17:50 | Комментарии: 0

Индульгенция для должников, или Как законно защитить себя от коллекторов

64x64
10.Фев.17 16:56 | Комментарии: 0

Похитивший телефон у журналиста АН «Между строк» бизнесмен Евгений Рутковский объявлен в розыск

Лента новостей

Столкновение двух автомобилей на Южном подъезде к Нижнему Тагилу попало на видео Столкновение двух автомобилей на Южном подъезде к Нижнему Тагилу попало на видео
14.02.2017 | Комментарии: 0
Спикер гордумы Александр Маслов обвинил мэрию Нижнего Тагила в неэффективной борьбе с бездомными животными. «На главу города чуть не напала стая собак на Красном Камне!» Спикер гордумы Александр Маслов обвинил мэрию Нижнего Тагила в неэффективной борьбе с бездомными животными. «На главу города чуть не напала стая собак на Красном Камне!»
14.02.2017 | Комментарии: 0
Экс-депутат Госдумы назвал ошибкой присоединение Крыма и сравнил Россию с нацистской Германией Экс-депутат Госдумы назвал ошибкой присоединение Крыма и сравнил Россию с нацистской Германией
14.02.2017 | Комментарии: 0
Врио губернатора Рязанской области назначен депутат Николай Любимов Врио губернатора Рязанской области назначен депутат Николай Любимов
14.02.2017 | Комментарии: 0
Руководителям фракций в Госдуме разрешат иметь по 70 советников Руководителям фракций в Госдуме разрешат иметь по 70 советников
14.02.2017 | Комментарии: 0
В Саратове завели уголовное дело за унижение «ватников» В Саратове завели уголовное дело за унижение «ватников»
14.02.2017 | Комментарии: 0
На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме погиб рабочий На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме погиб рабочий
14.02.2017 | Комментарии: 0
Мэрия Нижнего Тагила добавила в реестр под снос 22 аварийных дома Мэрия Нижнего Тагила добавила в реестр под снос 22 аварийных дома
14.02.2017 | Комментарии: 0
Охрана УВЗ переходит «под крыло» Росгвардии Охрана УВЗ переходит «под крыло» Росгвардии
14.02.2017 | Комментарии: 0
Роскомнадзор: Детям до 10 лет нельзя пользоваться интернетом Роскомнадзор: Детям до 10 лет нельзя пользоваться интернетом
14.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Прокуратура Нижнего Тагила добилась блокировки экстремистской информации во «ВКонтакте» Прокуратура Нижнего Тагила добилась блокировки экстремистской информации во «ВКонтакте»
14.02.2017 | Комментарии: 0
Свердловский омбудсмен попросила депутатов разобраться с закредитованностью жителей Свердловский омбудсмен попросила депутатов разобраться с закредитованностью жителей
14.02.2017 | Комментарии: 0
Япония выразила протест из-за присвоения новых имён пяти островам на Курилах Япония выразила протест из-за присвоения новых имён пяти островам на Курилах
14.02.2017 | Комментарии: 0
Губернатор Рязанской области подал в отставку Губернатор Рязанской области подал в отставку
14.02.2017 | Комментарии: 0
Кабмин внёс в Госдуму законопроекты о конфискации преступных доходов Кабмин внёс в Госдуму законопроекты о конфискации преступных доходов
14.02.2017 | Комментарии: 0
«Ведомости»: ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продал 3,32% акций за 240 млн долларов «Ведомости»: ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продал 3,32% акций за 240 млн долларов
14.02.2017 | Комментарии: 0
Жительнице Нижнего Тагила вынесли приговор за угрозы полицейскому Жительнице Нижнего Тагила вынесли приговор за угрозы полицейскому
14.02.2017 | Комментарии: 0
В преддверии выборов губернатора и ЧМ-2018 в Екатеринбурге отремонтируют рекордное количество улиц В преддверии выборов губернатора и ЧМ-2018 в Екатеринбурге отремонтируют рекордное количество улиц
14.02.2017 | Комментарии: 0
Сенатор Мизулина возглавила рабочую группу Совфеда по борьбе с сектами Сенатор Мизулина возглавила рабочую группу Совфеда по борьбе с сектами
14.02.2017 | Комментарии: 0
ХК «Спутник» готовится к последнему домашнему матчу регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Спутник» готовится к последнему домашнему матчу регулярного чемпионата ВХЛ
14.02.2017 | Комментарии: 0
Мособлбанк потребовал от своего экс-главы более 67 млрд рублей Мособлбанк потребовал от своего экс-главы более 67 млрд рублей
14.02.2017 | Комментарии: 0
«Ловца покемонов» Руслана Соколовского перевели под домашний арест «Ловца покемонов» Руслана Соколовского перевели под домашний арест
14.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле восьмиклассник распылил газовый баллончик в школьном туалете и попал в больницу В Нижнем Тагиле восьмиклассник распылил газовый баллончик в школьном туалете и попал в больницу
13.02.2017 | Комментарии: 0
Вместо приговора фельдшеру за махинации с медкартами в Нижнем Тагиле дело отправили на доследование Вместо приговора фельдшеру за махинации с медкартами в Нижнем Тагиле дело отправили на доследование
13.02.2017 | Комментарии: 0
Нижний Тагил разделят красные линии Нижний Тагил разделят красные линии
13.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости