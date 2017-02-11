Руководителям фракций в Госдуме разрешат иметь по 70 советников

У руководителей фракций Госдумы дополнительно появится по 30 советников на общественных началах. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает РБК. По его словам, с соответствующим предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Советники будут работать в регионах, в которых у фракции нет своего представителя.

«Советником может быть депутат, который не избрался в Госдуму, но избрался в региональный парламент», — сказал спикер парламента.

Володин подчеркнул, что бюджетных затрат нововведение не потребует, потому что работать советники будут на общественных началах.

Сейчас у каждого депутата Госдумы может быть по 40 общественных помощников. Таким образом, с учётом нововведения, у руководителей фракций Думы в подчинении будет по 70 человек, работающих на общественных началах.

Напомним, должность советника главы фракции была введена указом президента в январе 2017 года. До этого советников мог иметь только спикер Думы.

Агентство новостей «Между строк»