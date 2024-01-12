Руководитель СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов встретился с девочкой, избитой двумя одноклассниками накануне Нового года в Нижнем Тагиле

Накануне и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов встретился и побеседовал с 11-летней Соней Моховой, избитой двумя одноклассниками возле школы № 56 Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, инцидент произошёл накануне новогодних праздников, 29 декабря, и получил широкий общественный резонанс. По предварительной информации, обидчиками школьницы стали два брата-одноклассника из семьи азербайджанцев, а потасовка между школьниками произошла при участии матери мальчиков, 37-летней Ферганы Аббасовой.

На сегодня по факту инцидента в СК возбуждено три уголовных дела: по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по ст. 293 УК РФ (халатность), а также в отношении матери мальчиков по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления). Ход и результаты следствия находятся на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Собственные проверки были организованы в полиции и прокуратуре.

Во время беседы девочка рассказала правоохранителю о своих увлечениях. Анатолий Надбитов узнал, что школьница занимается спортом и недавно записалась в ряды «Юнармии». По итогу встречи он отметил активную жизненную позицию тагильчанки и вручил ей подарок, пожелав успехов в учёбе и крепкого здоровья.

Отметим, накануне заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев поручил провести проверку в отношении органов профилактики Свердловской области после серии происшествий с детьми, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны. Основанием для проверки стали гибель годовалой девочки, которую отец выкинул на улицу из окна квартиры в Екатеринбурге, а также избиение пятиклассницы в Нижнем Тагиле. По итогу проверочных мероприятий Свердловский прокурор Борис Крылов должен «дать принципиальную оценку действиям уполномоченных должностных лиц», сообщили в Генпрокуратуре.