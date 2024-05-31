Руководитель приюта для бездомных собак «Добрые руки» в Нижнем Тагиле ответила на претензии зоозащитников

Директор тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёна Казакова прокомментировала изданию Ural Mash очередной скандал, который произошёл на прошлой неделе.

Напомним, 24 мая СМИ опубликовало видео, на котором руководитель приюта Алёна Казакова сначала очень агрессивно общается с владельцами собак, которые приехали вернуть своё животное, а потом и вовсе применяет против визитёров газовый баллончик.

По словам женщины, некоторые хозяева собак очень безответственно относятся к своим питомцам, содержат в неподходящих для них условиях, поэтому животные попадают в приют с травмами.