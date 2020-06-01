Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле проехал на велосипеде больше сотни километров в рамках спортивного марафона «Бежим на Висимский пикник»

Сергей Федореев, руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле, проехал 103 километра на велосипеде в минувшую субботу. В этот день состоялся первый онлайн-забег спортивного проекта «Бежим на Висимский пикник» туркластера «Гора Белая», общественной организации «Деловая Россия» и школы правильного бега I Love Supersport. В забеге, прошедшем в рамках бизнес-недели «Новые решения» в Свердловской области в честь Дня российского предпринимательства, приняли участие больше 50 бизнесменов региона.

Как рассказал Сергей Федореев АН «Между строк», он стартовал от своего дома на Гальянке в сторону Новоасбеста и финишировал возле центра «Мой бизнес» на проспекте Мира, 2а. Сергей с детства катается на велосипеде, а шоссейный велосипед начал осваивать в этом сезоне. В прошедшие выходные тагильчанин преодолел 103 километра, став рекордсменом дистанции.

Всего на забег вышли почти 60 человек. Онлайн-разминку перед стартом провёл участник Олимпийских игр в Пекине 2008 года и тренер проекта Олег Кульков. Кто-то выбрал маршрут в центре Екатеринбурга, кто-то бегал на даче, в лесу или в Висиме, куда, по задумке организаторов, все виртуально и направляются.

«В проекте участвовала команда областного фонда, и всегда приятно совершить маленький подвиг ради своей команды. Вообще инициатива, на мой взгляд, классная. Организаторы показали, что можно людей в физическую активность вовлекать и в условиях самоизоляции. Я для себя открыл домашние тренировки, узнал, что есть такое понятие, как сухое плавание, — это когда ты делаешь определённые упражнения, имитирующие движения в воде, и поддерживаешь себя таким образом в форме. Я думаю, что у многих, кто только начал заниматься спортом, благодаря проекту сформируется отложенный спрос в отношении бега, плавания, велоспорта», — говорит Сергей Федореев.

Напомним, туркластер «Гора Белая», школа правильного спорта I Love Supersport и общероссийская организация «Деловая Россия» с апреля проводят онлайн-тренировки под руководством профессиональных спортсменов, тренеров и врачей. Каждый участник или целая команда могут выбрать активности себе по душе и заниматься дома. Их спортивные успехи отслеживаются в специальном приложении Strava, в котором публикуются данные о длительности физических нагрузок или количестве пройденных на беговых дорожках километров.

По задумке организаторов, участники проекта должны пробежать 160 километров (расстояние от Екатеринбурга до Висима). Финальные командные состязания должны пройти на гастрофестивале уральской кухни «Висимский пикник» на родине Мамина-Сибиряка. Дата фестиваля пока неизвестна, он пройдёт после того, как будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.