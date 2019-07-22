Руководить общественным советом при регоператоре «Рифей» будет экологический активист из Нижнего Тагила Андрей Волегов

В Нижнем Тагиле создали общественный совет при региональном операторе «Рифей», отвечающем за обращение с твёрдыми коммунальными отходами в Северном кластере. Он должен объединить власть, бизнес и общество для решения задач по улучшению экологии в городе и в целом в регионе. Также совещательный орган будет заниматься мониторингом работы регоператоров.

Общественный совет возглавил тагильский экологический активист, руководитель правления РОО Свердловской области «Экоправо» Андрей Волегов. Его выбрали председателем на первом заседании организации, которое прошло 19 июля.

«Нужно сократить объёмы захоронения мусора и снизить нагрузку на экологию, максимально повысить процент переработки отходов. Кроме того, нужно добиться снижения социальной напряжённости, чтобы реформа проходила ровно и спокойно для населения», — отметил Волегов.

Заместителями Волегова стали представитель Горноуральского городского округа Рамиль Хакимов и ветеран труда ОАО «КЭМЗ» Илдар Мубаракшин из Карпинска. В состав совета вошли также другие активисты, представители общественных и молодёжных организаций, ветераны и депутаты городских округов. В ходе первой встречи они высказали свои предложения по формированию повестки следующих заседаний. Исполнительный директор «Компании “Рифей”» Фёдор Потапов отчитался перед членами совета об итогах работы регоператора в первом полугодии 2019 года.

Новые правила обращения с ТКО действуют в Свердловской области с 1 января 2019 года. Всеми организациями, которые работают с отходами, в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле теперь управляет филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. В мае Региональная энергетическая комиссия утвердила новые тарифы на оказание услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Свердловской области в мае. С 1 июня жители многоквартирных домов в Северном кластере должны платить за вывоз мусора не 141,27 рубля, а 117,5 рубля. Для частников стоимость обращения с ТКО снизилась со 158,83 рубля в месяц до 132,1 рубля.