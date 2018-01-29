Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет

В 2017 году уровень рождаемости в России рекордно снизился — сразу на 10,7%, со ссылкой на отчёт Росстата пишет РБК.

По подсчётам ведомства, за год в стране родилось примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тысячи меньше, чем в 2016 году. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом последнего десятилетия, в последний раз меньшее число новорожденных в России было зафиксировано в 2007 году (1,61 млн).

Отмечается, что спад рождаемости коснулся в 2017 году всех регионов России за исключением Чечни, где за год родилось практически столько же детей, сколько в 2016-м — 29 тысяч 890 против 29 тысяч 893. Разница настолько мала, что в пересчёте на проценты Росстат изменения уровня рождаемости в Чечне не заметил. В остальных регионах ситуация оказалась намного хуже, в некоторых из них спад рождаемости составил около 15%, а в Ненецком автономном округе достиг 16,5%.

Росстат отмечает, что смертность в России в прошлом году также заметно снизилась — за год в стране умерло 1,824 млн человек, что примерно на 63,6 тысячи меньше, чем в 2016-м. Однако даже снижение смертности до самого низкого в XXI веке уровня не помогло России сохранить естественный прирост населения, на смену которого пришла естественная убыль: за 2017 год минус 134,4 тысячи, в 2016-м было плюс 5,4 тысячи.

Несмотря на это, общее население России по итогам года несколько выросло (с 146,804 млн до 146,877 млн человек), что объясняется притоком мигрантов из других стран, главным образом Украины, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова пояснила, что рождаемость будет снижаться в ближайшие 15 лет из-за того, что большинство нынешних матерей родились в 1990-х годах, когда число рождений было небольшим.

«Число женщин — потенциальных матерей маленькое, и поэтому количество рождений тоже падает», — пояснила она.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отнёс демографическую ситуацию в России к числу тяжелейших в мире. Министр отметил, что к резкому сокращению численности трудоспособного населения приведёт то, что в его составе начинают учитываться россияне, родившиеся в самом конце 1990-х, когда в стране был зафиксирован максимальный спад рождаемости.

«Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться. Ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжёлых в мире — мы будем терять ежегодно примерно 800 тысяч населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры», — сказал Орешкин.

В конце ноября президент России Владимир Путин объявил о «перезагрузке» политики «демографического развития» России, сообщив о введении в 2018 году ежемесячных выплат семьям, в которых родился первый ребёнок.