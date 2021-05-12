Ройзмана второй раз за день арестовали на девять суток

Октябрьский суд назначил бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману ещё девять суток ареста по обвинению в организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля, пишет Znak.com. Он вновь признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

Несколькими часами ранее тот же судья назначил Ройзману девять суток ареста по обвинению в организации акции 31 января. Ройзман отрицал, что его твиты о намерении выйти на улицу означают, что он организатор мероприятия. После первого решения он и его защита пытались добиться отвода судьи, но им было отказано.

В материалах дела указано, что Ройзман размещал ссылки на сайт Навального, агитируя граждан на «участие в несанкционированном массовом мероприятии в виде шествия, целью которого являлось выражение мнения за свободу Навального».

«В судебном заседании Ройзман и его защитник Федотова от дачи объяснений отказались», — сказал судья.

Ранее, в конце марта, Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч рублей за непосредственное участие в акциях в поддержку Навального. Свою вину Ройзман не признал, так как, по его словам, по Конституции люди имеют право выходить на акции мирно и без оружия.