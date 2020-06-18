Росздравнадзор сообщил о смерти 489 заражённых коронавирусом медиков

С начала эпидемии COVID-19 в России после заражения коронавирусом умерли 489 медиков, со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову пишет РИА Новости.

Заявление Самойловой прозвучало на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

«489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — сказала она.

Ранее, в мае, «Медиазона» провела исследование и выяснила, что в России смертность среди заразившихся врачей выше, чем в других странах. Общую российскую статистику по смертности также критиковали из-за возможного занижения цифр, однако власти это отрицали. Российские врачи ведут «Список памяти», куда записывают умерших коллег с коронавирусом.