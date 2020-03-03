Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Росздравнадзор в регионах разделит больницы и поликлиники на три уровня и будет присваивать им специальные информационные знаки, которые разместят на зданиях, со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа пишет «Российская газета».

Планируется разделить медицинские учреждения на три уровня в зависимости от соответствия их 22 критериям: к первому уровню отнесут клиники, соблюдающие 8 критериев, ко второму — от 15 до 18, к третьему — от 19. В Минздраве пояснили, что такая система уровней даст возможность усовершенствовать медицинскую помощь в больницах и поликлиниках и повысит удовлетворённость граждан её доступностью и качеством.

Итогом оценки станет присвоение медучреждению специального информационного знака соответствия. Он будет размещаться непосредственно у входа в здание или на его входных дверях, а также на официальном сайте медицинской организации. В середину знака поместят надпись с указанием уровня, в левый нижний угол — информацию о названии организации и уникальный идентификационный номер в форме QR-кода. Посетители смогут проверять информацию, считывая её с помощью смартфонов.

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией.

В российском здравоохранении принята и действует трёхуровневая система оказания медицинской помощи. Первый уровень — первичная медико-санитарная помощь со специализированной, второй уровень — оказание специализированной медицинской помощи, третий — высокотехнологическая медицинская помощь.