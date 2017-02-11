Росздравнадзор обнаружил нехватку лекарств для ВИЧ-инфицированных в 20 регионах

Проверка, проведённая Росздравнадзором, выявила нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных в 20 регионах, передаёт ТАСС. Как заявили в Минздраве, речь идёт о трех-пяти наименованиях лекарств, объём запасов которых оказался меньше месячной потребности.

«Все регионы были извещены, что Минздрав России начнёт поставки в апреле, а их запаса должно было хватить до конца 2016 года и ещё на три месяца», — подчеркнули в ведомстве.

Пациенты с ВИЧ-инфекцией должны регулярно принимать назначенные им препараты. В противном случае, вирус приобретёт сопротивляемость препарату и схему лечения придётся менять.

«В результате проведённой силами Росздравнадзора проверки остатков лекарственных препаратов в субъектах было выявлено, что в двух десятках регионов есть недостаток по трём-пяти наименованиям — это объём менее месячной потребности», — сказали в пресс-службе.

Напомним, в декабре 2016 года Минздрав получил полномочия по централизованным поставкам антиретровирусных препаратов в регионы. Поставки должны начаться в апреле 2017 года.

Для поддержания запасов лекарств для ВИЧ-инфицированных на должном уровне до начала поставок из бюджета было выделено около 2,3 миллиарда рублей. Кроме того, предполагалось, что в переходный период регионы будут обмениваться антиретровирусными препаратами.

В январе 2016 года число ВИЧ-инфицированных в России достигло миллиона человек. На учёте, по данным Минздрава на конец 2015 года, стояли 581,7 тысячи ВИЧ-инфицированных. По оценкам ведомства, на учёт встали около 66 процентов пациентов, у которых был обнаружен ВИЧ.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»