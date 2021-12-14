Ростуризм продлил программу туристического кешбэка на 2022 год 

В 2022 году программа туристического кешбэка продолжится. Россияне смогут приобрести туры по стране и вернуть 20% от стоимости путёвок, сообщается на сайте Ростуризма.

Отправиться в поездку по России можно будет с первого дня продаж до 30 апреля включительно. В круизы можно будет отправиться с начала навигации по 1 июня. Основные условия программы останутся прежними: после покупки путёвки на срок от двух ночей в течение пяти дней на карту МИР вернётся 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Туроператоры и отельеры готовят свои предложения, которые представят на портале мирпутешествий.рф.

«Мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время ещё продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха. При этом, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников, в этот период меньше ажиотажа», — говорит глава Ростуризма Зарина Догузова.

В 2022 году запланирован и осенний этап программы туристического кешбэка. Продажи стартуют в октябре, точные даты станут известны во второй половине года. В рамках нацпроекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд рублей.