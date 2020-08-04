Ростуризм оценил потери от закрытия границ для иностранцев в полтриллиона рублей

Потери от отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 миллиардов рублей, заявила «Аргументам и фактам» глава Ростуризма Зарина Догузова.

По её словам, в 2019 году доходы от иностранных туристов составили 10,9 миллиарда долларов.

«Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса», — заявила она.

Напомним, в конце марта на фоне пандемии коронавируса Россия запретила иностранным туристам въезд в страну. С 1 августа в Россию разрешено въезжать туристам из Великобритании, Танзании и Турции — им необходимо иметь при себе справки с отрицательным тестом на коронавирус. С 15 августа будет также позволен въезд жителям Швейцарии.