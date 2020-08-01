Россия может полностью открыть границы 11 августа

Российские власти рассматривают возможность полного открытия международного авиасообщения уже 11 августа, но окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в авиаотрасли.

Первый собеседник информагентства рассказал, что сейчас обсуждается открытие полётов во все страны с 11 августа. По данным второго источника, этот вопрос обсуждался в ходе совещания у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Напомним, Россия частично возобновила международное авиасообщение только с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Также 31 июля стало известно об открытии границы России и Абхазии.