Ространснадзор приостановил эксплуатацию Ан-148 и полёты «Саратовских авиалиний»

Из-за авиакатастрофы в Подмосковье 11 февраля Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех самолётов Ан-148 и полёты «Саратовских авиалиний», со ссылкой на главу ведомства Виктора Басаргина пишет ТАСС.

«Мы сделали предписание приостановить полёты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых их эксплуатируют. Финальные результаты проверки [авиакомпании "Саратовские авиалинии"] у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю», — сказал он.

Кроме того, Ространснадзор рекомендовал приостановить полёты всех воздушных судов, которые эксплуатируют непосредственно «Саратовские авиалинии».

«После того как лётные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать», — отметил Басаргин.

В Росавиации сообщили, что по итогам проверки авиакомпании ведомство ограничило сертификат эксплуатанта перевозчика до 27 апреля. Таким образом, до указанного срока авиакомпания должна устранить выявленные Росавиацией замечания.

Напомним, самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Подмосковье. В результате крушения лайнера погиб 71 человек.