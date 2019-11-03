Ростехнадзор проверит компанию, которая при помощи взрывов планирует добывать щебень возле санатория «Ленёвка»

Уральское управление Ростехнадзора проверит деятельность компании «Тагильский щебень», которая намерена добывать строительный камень с использованием взрывчатки возле санатория «Ленёвка» под Нижним Тагилом. Ранее депутат Заксобрания Владимир Радаев на заседании коллегиального органа попросил свердловского губернатора Евгения Куйвашева помочь остановить разработку гранитного карьера. По словам народного избранника, это может угрожать экологической ситуации в регионе. Лидер области пообещал разобраться в проблеме и ответить депутату в течение пяти дней. Практически сразу после заседания Радаев получил ответ из Минприроды, куда писал по поводу добычи щебня рядом с санаторием ещё до обращения к Куйвашеву.

«Проектом разработки Анатольского месторождения предусмотрена однобортовая система разработки с предварительным разрыхлением горной массы буровзрывным способом. “Тагильский щебень” к добыче строительного камня ещё не приступил. Объект относится к опасным производственным. Ваше обращение направлено в уральское управление Ростехнадзора. О результатах вы будете уведомлены», — говорится в ответе министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.

В письме отмечается, что Минприроды региона выдало компании лицензию на разработку Анатольского месторождения строительного камня и добычу полезных ископаемых до 2032 года. При этом в 600 метрах от границ отвода карьера располагается лечебно-профилактическое учреждение. Также в районе промышленного объекта находится Ленёвское водохранилище, которое является резервным объектом для водозабора Нижнего Тагила. Для вытекающей из пруда реки Ленёвки установлена охранная зона в 100 метров.

Компания «Тагильский щебень» была создана в 2014 году с уставным капиталом более 10 млн рублей. Фирма зарегистрирована в Екатеринбурге, при этом в сотрудниках числится всего один человек. Гендиректор «Тагильского щебня» Николай Ражев также имеет несколько бизнесов в сфере продажи и аренды земельных участков и оптовой торговли.