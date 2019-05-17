«Ростех» возглавит переход на российское оборудование 5G

«Ростех» разработал концепцию перехода на отечественное оборудование для мобильной связи 5G и готов возглавить этот процесс. Корпорация признаёт, что для запуска производства придётся кооперироваться с Huawei, Nokia и Cisco, пишет РБК.

По мнению «Ростеха», у российских предприятий есть возможность развивать производство отечественной продукции для сетей 5G. Подобные сети включают в себя шесть основных компонентов: пользовательские устройства, сеть радиодоступа, транспортную и опорную сети, сервисные платформы и обеспечение информационной безопасности.

Стоимость опорной сети составляет порядка 1,5% от общей суммы планируемых капитальных затрат, поэтому в «Ростехе» считают, что экономике это не навредит. Использование отечественной опорной сети должно обезопасить обработку данных абонента и сетевой трафик.

Согласно прогнозу «Ростеха», к 2026 году Россия получит $37 млрд от внедрения сетей 5G, из которых примерно 20% придётся на производителей. Потенциальный объём экспорта отечественного телеком-оборудования может составить более 2,5 млрд рублей к 2024 году и более 45 млрд рублей к 2030-му.

По словам источника РБК, концепцию направят на рассмотрение консорциуму производителей телеком-оборудования и в президиум правительственной комиссии Максиму Акимову. Если они поддержат документ, концепция будет утверждена распоряжением правительства, а её положения войдут в федеральный проект «Цифровые технологии».