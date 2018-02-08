«Ростех»: УВЗ может получить часть активов КТЗ после оздоровления

Заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров сообщил, что после оздоровления концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) часть его активов может быть передана «Ростеху» и интегрирована в корпорацию «Уралвагонзавод», пишет ТАСС. По словам Назарова, ситуация в концерне «сейчас очень тяжёлая».

«Мы занимаемся этим активом операционно, получили контроль над процедурами банкротства и создали структуры, куда мы будем в хорошем смысле "выгружать" очищенные активы, и, по сути, они уже будут работать. Основным кредитором является Внешэкономбанк, мы находимся с ним в тесном контакте. Впоследствии наверняка встанет вопрос о том, чтобы "очищенные" предприятия КТЗ были переданы "Ростеху" и интегрированы в какой-либо холдинг — сейчас это ближе к "Уралвагонзаводу"», — заявил Александр Назаров.

Он добавил, что, по предварительной оценке, качественный результат будет в течение двух-трёх лет.

Напомним, КТЗ был передан «Ростеху» в ноябре 2017 года. Месяцем ранее ВЭБ начал банкротство активов проблемного концерна.

Указ о передаче «Ростеху» 100% акций госкорпорации «Уралвагонзавод» президент РФ Владимир Путин подписал 27 декабря 2016 года.