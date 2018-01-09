«Ростех» опроверг слухи о продаже акций УВЗ частным инвесторам

«Ростех» назвал информацию о возможной продаже части УВЗ «лишённой оснований», отметив, что перед привлечением в капитал предприятия средств частных инвесторов необходимо завершить процесс его передачи госкорпорации. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что продажа инвесторам акций «Уралвагонзавода» может произойти уже «через пару лет». При этом агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что не найденному пока инвестору может быть продано до 49% акций УВЗ.

«Разговоры о привлечении частных инвесторов в капитал УВЗ ходят давно и пока лишены оснований. Сначала необходимо завершить процесс передачи компании "Ростеху" и разобраться с её проблемами, которых предостаточно. В перспективе, если сложатся все условия, можно говорить о развитии частно-государственного партнёрства на базе УВЗ, но каким оно будет — обсуждать сейчас преждевременно», — сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

В конце 2017 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что процесс передачи акций УВЗ госкорпорации завершится только в начале 2018 года. По мнению главы «Ростеха», чтобы привести «Уралвагонзавод» в нормальное финансовое состояние, понадобится не менее трёх-четырёх лет.

«Основные долги были связаны с тем, что продукция УВЗ была нерентабельной. Процесс был построен таким образом, что компания производила вагоны и у себя же их и покупала. Мы планируем продать компанию "УВЗ-Логистик", она сегодня владеет 27 тысячами вагонов. Там основной долг около 28 млрд рублей плюс около 90 млрд рублей поручительств. В результате продажи значительно снизим кредитную нагрузку», — говорил Чемезов в интервью «Коммерсанту».

Весной 2017 года источники РБК также сообщали, что «Ростех» ищет инвестора для УВЗ, а в качестве основного претендента рассматривается концерн «Калашников».

Напомним, в декабре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% принадлежащих Российской Федерации акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех». Гендиректором УВЗ вместо Олега Сиенко, возглавлявшего предприятие с 2009 года, был назначен Александр Потапов, работавший до этого заместителем министра промышленности и торговли РФ. Также представители «Ростеха» вошли в состав совета директоров. Известно, что новая команда управленцев инициировала на УВЗ масштабную аудиторскую проверку, одной из целей которой было сокращение издержек проблемной корпорации.