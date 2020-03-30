«Ростех» объявил о создании портативного экспресс-теста на коронавирус

Госкорпорация «Ростех» приступила к разработке портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции, экспресс-тест появится на рынке в ближайшее время, сообщил РИА Новости исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Он также отметил, что сотрудники «Ростеха» обладают всеми возможностями для создания вакцины против COVID-19. Компания также разрабатывает оборудование, которое позволяет предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день «Ростех» является единственным в стране поставщиком продукции для борьбы с пандемией коронавируса. Среди разработок «Ростеха» — тепловизоры для выявления людей с повышенной температурой тела, инфракрасные термометры, установки дезинфекции воздуха, аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а также противовирусный костюм для медицинских работников и представителей других профессий, вынужденных контактировать с заражёнными. В дальнейшем госкорпорация планирует заняться производством аппаратов ЭКМО, с помощью которых кровь насыщается кислородом. Данные приборы необходимы при развитии острой дыхательной недостаточности, вызываемой коронавирусом нового типа. Для того чтобы приступить к созданию данных аппаратов в России, на первоначальном этапе понадобятся импортные образцы.

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