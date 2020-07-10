Росстат: В мае от коронавируса в России умерли в два раза больше человек, чем сообщал оперативный штаб

Росстат опубликовал статистические данные, согласно которым в мае от коронавируса в России умерли 7444 человека. При этом из официальных данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19 следует, что в последний весенний месяц жертвами заболевания стали 3686 россиян.

В 5644 смертельных случаях вирус был лабораторно подтверждён, ещё в 1800 — нет, при этом клиническая картина с высокой долей вероятности указывала на его наличие.

Также в мае 5008 человек c подтверждённым COVID-19 умерли от других заболеваний. Из них у 1530 коронавирус оказал существенное влияние на течение болезни. Ещё 3478 ковид-положительных россиян умерли от причин, никак не связанных с вирусом.

Как пишет «Медуза», из данных Росстата следует, что за апрель и май от коронавируса умерли 10 156 человек. При этом, согласно официальной статистике оперштаба, с момента начала пандемии в марте от коронавируса в России умерли 11 017 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».