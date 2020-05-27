Росстат, Минздрав и ФНС займутся синхронизацией данных по смертности населения

Росстату, Минздраву и Федеральной налоговой службе России поручено до 28 мая представить в правительство предложения «по синхронизации собираемых данных по смертности населения, в том числе от новой коронавирусной инфекции», со ссылкой на итоговый документ заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с вирусом пишет Znak.com.

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов РФ поручено обеспечить личный контроль за безусловным осуществлением выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлен коронавирус. Помимо этого, руководителям российских регионов при подготовке к открытию курортного сезона предложено обеспечить безусловное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по последовательному снятию или смягчению ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса. Срок исполнения поручений также ограничен 28 мая.

Накануне Минздрав подтвердил смерть 101 российского врача от коронавирусной инфекции, при этом в «Списке памяти», который составлен врачами, указано более 300 фамилий врачей, 295 из них — специалисты из России.

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