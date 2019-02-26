Российское судно получило две пробоины в результате взрыва в Японском море

Дальневосточное управление государственный морского надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Госморнадзор) получило информацию о взрыве на судне «Партизан» приморской компании «Гудзон» в Японском море, пишет «Интерфакс». Ведомство заявило о начале проверки.

В морском спасательно-координационном центре «Владивосток» рассказали, что пострадавших в результате взрыва нет, загрязнения окружающей среды также не наблюдается.

«По информации судовладельца, судно получило две пробоины на шесть метров выше ватер-линии, поврежден брашпиль», — сообщил агентству начальник центра Николай Пирожков.

Отмечается, что взрыв на судне «Партизан» в Японском море произошёл 25 февраля, оно продолжает следовать в Южную Корею.

«Подозревали, что что-то извне прилетело. Однако точные причины будут выясняться, когда судно прибудет в порт Донгхэ в Южной Корее. На судне находится 13 членов экипажа, никто не пострадал. Возникшее после взрыва возгорание потушили своими силами», — сообщил представитель компании-судовладельца.

«Партизан» везёт груз металлолома, планируется, что судно прибудет в южнокорейский порт в среду.