Российский мультфильм вошёл в шорт-лист премии «Оскар»

Работа российского режиссёра Антона Дьякова «Боксбалет» (6+) претендует на «Оскар» как лучший анимационный короткометражный фильм. Шорт-лист опубликован на сайте Академии кинематографических искусств. В него вошли 15 анимационных фильмов.

В мультфильме Антона Дьякова показан контраст между грубым и чувственным. Это история любви балерины Ольги и боксёра Евгения, которая разворачивается на фоне различных событий в стране. Ранее мультфильм получил премию «Икар».

Добавим, что российский фильм «Разжимая кулаки» (12+) Киры Коваленко не попал в шорт-лист в категории «Лучший иностранный фильм». Однако среди претендентов есть работа финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер 6» (16+). Эта картина копродукции нескольких стран снята при поддержке Министерства культуры РФ в России, с российскими актёрами и на русском языке.

Номинации на «Оскар» будут объявлены 8 февраля 2022 года. 94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта 2022 года.