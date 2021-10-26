Российский фильм «Разжимая кулаки» выдвинули на премию «Оскар»

Картина «Разжимая кулаки» (12+) Киры Коваленко будет выдвинута на соискание американской премии «Оскар» от России. Об этом сообщил ТАСС председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

Фильм «Разжимая кулаки» стал вторым в творчестве 31-летней Киры Коваленко, выпускницы мастерской известного режиссёра Александра Сокурова. В картине рассказывается история девушки из небольшого городка в Северной Осетии, которая пытается выбраться из-под опеки своего отца и начать самостоятельную жизнь. Премьера состоялась на Каннском фестивале, где лента получила Гран-при конкурса «Особый взгляд».

В предыдущие годы на «Оскар» от нашей страны были выдвинуты фильмы «Дылда» (18+) Кантемира Балагова, «Дорогие товарищи!» (18+) Андрея Кончаловского, «Собибор» (12+) Константина Хабенского, «Нелюбовь» (18+) и «Левиафан» (18+) Андрея Звягинцева, но ни один заветную статуэтку не получил.

В последний раз «Оскар» за лучший иностранный фильм Россия забрала в 1995 году, тогда академики оценили работу «Утомлённые солнцем» (16+) Никиты Михалкова.

«Оскар» — американская премия в области кино, вручается ежегодно Американской академией кинематографических искусств и наук. Считается одной из самых престижных кинематографических наград в мире. 94-я церемония вручения премии намечена на 27 марта 2022 года.