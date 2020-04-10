Российским предприятиям поручено увеличить производство медтехники за май в 25 раз

Российские предприятия должны нарастить объёмы выпуска медицинской техники в 25 раз за май, со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова пишет ТАСС.

«Предприятия наращивают свои объёмы выпуска медицинской техники, как в Великую Отечественную войну, в восемь раз вырастет план за апрель, в 25 раз повысится производство за май и в 30 раз — за июнь», — сказал Бочаров.

Он добавил, что по итогам совета состоится подписание соглашения о создании консорциума разработчиков и производителей медицинской техники. Задача консорциума — создание линейки отечественного оборудования по всем критическим направлениям на основе единой цифровой платформы.

Напомним, на 9 апреля в России зарегистрирован 10131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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