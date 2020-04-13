Российским медикам рекомендовано рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус

Медицинским работникам российских больниц рекомендовано безотлагательно начинать противовирусную терапию для пациентов с симптомами ОРВИ, не дожидаясь результатов тестирования на коронавирус, сообщается на официальном сайте Минздрава России.

Рекомендации содержатся в пособии «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19», подготовленном группой учёных и клиницистов. В частности, в рекомендациях сказано, что «противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более лёгкое и короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19».

Рекомендации направлены в регионы России «для ознакомления всех врачей поликлинической службы, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ».

На сегодняшний день в России зарегистрировано 18328 случаев коронавируса в 82 регионах. В Свердловской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, всего в регионе 85 случаев, выздоровели 35 человек. В регионе, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».