Российским компаниям позволят из-за санкций скрывать от акционеров крупные сделки

Минэкономразвития подготовило законопроект, позволяющий российским компаниям из-за санкций США скрывать от акционеров крупные сделки и информацию о руководстве, пишут «Ведомости».

Законопроект расширяет меры, которые правительство приняло в декабре 2017 года, когда власти позволили не раскрывать информацию о сделках в сфере гособоронзаказа и сотрудничестве с компаниями, которые попали под санкции. По информации «Интерфакса», в результате около 20% крупнейших заказчиков в России прекратили раскрывать информацию о своих поставщиках.

В случае принятия новых поправок правительство сможет не только определять, какая информация публичных обществ подлежит раскрытию, но и ограничивать доступ к данным из ЕГРЮЛ об участниках и директорах обществ, отмечает старший юрист Nektorov, Saveliev & Partners Екатерина Знаменская. По её словам, в случае принятия поправок у бизнесменов возникнут трудности при проверке контрагентов — данные, которые они раньше получали из ЕГРЮЛ, придется искать в других источниках. В результате инвесторы потеряют гарантии получения полной информации о расходовании их инвестиций, что приведет к ещё большему оттоку капитала.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук назвал поправки защитной реакцией правительства на американские санкции, введённые в начале апреля. Шевчук считает, что в поправках нужно чётко обозначить, какая именно информация будет закрыта и какие компании попадают под действие законопроекта.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев 17 апреля пообещал помочь системообразующим компаниям, попавшим под санкции. Из поправок Минэкономразвития следует, что они были разработаны по итогам этого совещания. Санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними структур Минфин США ввёл шестого апреля, под новые ограничения попали, в частности бизнесмен Олег Дерипаска и его компании UC Rusal и En+, а также Виктор Вексельберг и его «Ренова».