Российских студентов отправили на внеплановые каникулы

Российские студенты отправятся на каникулы с 28 марта по 5 апреля, со ссылкой на подписанный министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым приказ пишет РИА Новости.

«Обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года», — указано в документе.

Накануне президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в России будет объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Длинные выходные призваны снизить распространение коронавируса в России. Позже был подписан соответствующий указ главы государства.

Глобальная вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения 11 марта была объявлена пандемией. В России по состоянию на 25 марта подтверждено 658 случаев. Во всех регионах РФ, а также в Крыму и Севастополе введён режим повышенной готовности, власти вводят различные ограничения, направленные на минимизацию социальных контактов.

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