Российских медиков предложили освободить от подоходного налога в период коронавируса

Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением расширить социальную поддержку медицинских работников и освободить их от уплаты подоходного налога, пишет RT.

«Просим рассмотреть отмену фискальной нагрузки в виде подоходного налога на период пандемии для всего медперсонала России», — сказал Зубарев.

По его мнению, также необходимо организовать онлайн-группы для психологической поддержки всего медперсонала, меры должны распространяться в том числе и на студентов-медиков, которых решили привлечь к борьбе с коронавирусом. Депутат уверен, что социальная помощь врачам может способствовать личной эффективности сотрудников и повышению качества медицинских услуг.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усилить поддержку медиков, Минздрав уже разработал правила начисления надбавок для врачей в период эпидемии: так, врачи, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, получат надбавку в размере 80–100% от зарплаты, а для среднего и младшего персонала предусмотрены надбавки в 40–50% и 20–30% соответственно.

В России коронавирусом на сегодня заражены 2337 человек, зарегистрировано 23 летальных исхода.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».