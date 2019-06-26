Российские власти запросили у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте

Российские власти начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина на полках магазинов, со ссылкой на три источника пишет «Коммерсантъ».

По их словам, соответствующую информацию запросили Минсельхоз и Роспотребнадзор. Один из собеседников уточнил, что запросы были неформальными; официальных обращений по этому поводу пока не поступало.

В Auchan сообщили, что грузинские вина занимают не более 8% категории. Доля грузинских вин в магазинах X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») — 5–6,5% в категории, сказал представитель компании. В «Ленте» говорят, что вина из Грузии занимают около 9% ассортимента и пользуются «хорошим спросом».

По мнению источников, действия властей могут быть связаны с подготовкой к запрету импорта грузинского вина в Россию. Роспотребнадзор и Минсельхоз это не прокомментировали.

Напомним, 24 июня на фоне обострения отношений между Россией и Грузией из-за акций протеста в Тбилиси Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского вина.

Ранее, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Грузинским авиакомпаниям также запретили летать в Россию.

Во время предыдущего конфликта с Грузией Россия уже вводила запрет на поставки грузинского вина, он действовал с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти заявляли, что в винах из Грузии обнаружены пестициды и тяжёлые металлы.