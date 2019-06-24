Роспотребнадзор выявил ухудшение качества грузинского вина

Роспотребнадзор обнаружил, что в последние годы качество грузинского алкоголя ухудшилось, сообщается на сайте ведомства.

С 2014 по 2018 год, по данным службы, в 2,9 раза — до 203 тысяч литров — выросло количество грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям. Из-за этого ведомство усилило контроль за качеством грузинской продукции.

По данным Национального агентства вина Минсельхоза Грузии, на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. По оценке Федеральной таможенной службы РФ, Грузия занимает третье-четвёртое место среди крупнейших поставщиков вина в Россию.

Напомним, отношения России и Грузии обострились после того, как в Тбилиси 20 июня начались многотысячные акции протеста, на которых среди прочего звучали антироссийские лозунги. Поводом для митингов стало заседание Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП) во главе с её президентом, депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым — Гаврилова усадили в кресло спикера парламента. Представители оппозиционной партии «Европейская Грузия» сорвали заседание и собрались перед зданием вместе со своими сторонниками, выдвинув политические требования.

21 июня президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию начиная с 8 июля. Грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с этого дня.