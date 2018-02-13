Российские спортсмены выиграли две бронзы на Олимпиаде в лыжном спринте

Российские спортсмены Александр Большунов и Юлия Белорукова выиграли бронзовые медали в спринте на Олимпийских играх в Пхёнчхане, пишет «Медуза». Помимо Белоруковой, в финальном забеге лыжниц участвовала ещё одна россиянка — Наталья Непряева, она финишировала четвёртой.

Теперь на счету российских спортсменов пять наград Олимпиады 2018 года. Ранее бронзу в дабл-миксте на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане получили российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, они победили сборную Норвегии со счётом 8:4, обеспечив впервые для нашей страны награду на ОИ в этом виде спорта. Российские атлеты завоевали серебро в командных соревнованиях по фигурному катанию, а конькобежец Семён Елистратов получил бронзу на шорт-треке.

Россия занимает одиннадцатое место в неофициальном медальном зачёте. Лидируют Голландия, Германия и Норвегия.