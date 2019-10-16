Российские спецслужбы предотвратили 39 терактов в 2019 году

В России в 2019 году удалось предотвратить 39 терактов. Об этом сегодня, 16 октября, заявил директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности государств — партнёров ведомства в Сочи. При этом было нейтрализовано 32 боевика, 679 человек задержаны, ещё 22 экстремиста удалось склонить к отказу от террористической деятельности.

Как сообщает РИА Новости, по словам Бортникова, свою деятельность в России прекратили 49 террористических ячеек, блокированы счета почти 5,5 тыс. лиц, подозреваемых в связи с незаконными формированиями, а также ограничен доступ к 8 тыс. сайтов «деструктивной направленности». Глава ведомства отметил, что ужесточение уголовной ответственности за содействие террористам значительно сузило их ресурсную базу.

Также Бортников считает нужным уделить особое внимание формированию у населения, в первую очередь у молодёжи, негативного отношения к радикализму и неприятия любых попыток оправдания террора.

«В последнее время в ряде стран обострилась проблема “школьного терроризма”. Отдельные подростки, обычно имеющие трудности с социализацией и руководствуясь мотивами личной мести, не только участвуют в пропаганде массовых убийств в закрытых интернет-сообществах, но и идут на совершение терактов», — напомнил руководитель спецслужбы.

Ещё одну угрозу для нацбезопасности в ФСБ видят в свободном и полулегальном распространении военных технологий, опасных материалов и спецтехники, например квадрокоптеров, и интернет-мессенджерах.