Российские СМИ выступили против давления и угроз со стороны власти из-за публикаций про пандемию коронавируса

Власти российских регионов начали использовать закон об уголовной ответственности за фейки про коронавирус против журналистов, говорится в заявлении журналистского объединения «Синдикат-100» (в него входят в том числе «Новая газета», «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», интернет-журнал «7×7», «Медуза», Znak.com, «Такие дела»), который публикуют «Дождь» и «Тайга.Инфо».

«На основании этого закона уже угрожают дикие по размеру штрафы независимому красноярскому телеканалу ТВК, порталу "ПроУфу". Под угрозой уголовного преследования за интервью по теме коронавируса петербургский журналист Татьяна Вольтская», — сказано в заявлении.

Его авторы поясняют, что журналисты обязаны рассказывать о происходящем, даже если источники информации не хотят называть себя; при этом СМИ рискуют, что на них после этого заведут дело о распространении недостоверной информации.

Напомним, 23 апреля Генпрокуратура потребовала привлечь красноярский телеканал ТВК к ответственности за распространение фейков о коронавирусе из-за публикации ролика прокремлёвского движения «Отряды Путина» о том, что вирус выдумал Трамп; телеканал подчёркивал, что ролик носит юмористический характер. Кроме того, журналист из Петербурга Татьяна Вольтская, которая сотрудничает с «Радио Свобода», сообщала, что её вызвали в СК после выхода интервью с реаниматологом, где врач рассказал о нехватке аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».