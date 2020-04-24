Красноярский телеканал могут оштрафовать за сюжет о борьбе «отрядов Путина» с коронавирусом

Генпрокуратура потребовала оштрафовать красноярский телеканал ТВК за юмористический сюжет о борьбе «отрядов Путина» с коронавирусом, в котором героини видео назвали COVID-19 выдумкой президента США и провели «обряд окуривания России» от инфекции, сообщается на сайте телеканала.

Речь идёт о публикации от 20 марта 2020 года под заголовком «"Коронавируса нет и не будет!": российские пенсионерки обвинили Трампа в пандемии коронавируса». Красноярский телеканал в числе ещё нескольких российских СМИ выложил сюжет, в котором активистки пропагандистской организации «Отряды Путина» сжигают распечатанные иллюстрации COVID-19, заявляя, что мировая пандемия коронавируса — выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет.

По мнению генпрокуратуры, телеканал следует привлечь к ответственности за распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений (часть 9 статьи 13.15 КоАП), СМИ грозит штраф до 500 тысяч рублей. Роскомнадзор направил уведомление о привлечении должностных лиц красноярского СМИ к ответственности.

«Представляете, какое количество людей в России делает бессмысленную и бесполезную работу? Задействованы два серьёзнейших ведомства — Генпрокуратура и Роскомнадзор, задействованы канцелярия и почта, работает госмашина, платятся зарплаты и премии. Для чего? Какой сумасшедший человек смог усмотреть в этом [сюжете] угрозу обществу? Всё это выглядит полным абсурдом», — приводит слова руководителя ТВК Вадима Вострова телеграм-канал «Россия без цензуры».

На странице ТВК в YouTube сюжет об этом уже заблокирован, но ролик под названием «Отгоняем коронавирус!» от 6 марта 2020 года по-прежнему доступен на YouTube-канале «отрядов Путина».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».