Российские семьи назвали минимальный доход в месяц, чтобы «свести концы с концами»

Российской семье нужен ежемесячный доход в размере 58,5 тысячи рублей, чтобы «свести концы с концами», со ссылкой на исследование Росстата пишет РБК.

Исследование проводилось в сентябре прошлого года среди 60 тысяч российских семей. Согласно его результатам, 79,5% российских семей испытывают трудности с тем, чтобы купить самые необходимые товары. Ещё 14,6% семей заявили, что сталкиваются с «большими затруднениями», пытаясь уложиться в семейный бюджет.

В 2018 году многодетной семье нужен был доход не менее 82 тысяч рублей, чтобы «свести концы с концами», молодым семьям с детьми и без детей — 68–69 тысяч рублей, неполным семьям с одним родителем — 62,5 тысячи рублей, а семьям, состоящим только из пенсионеров, — 38,3 тысячи рублей.

При этом наблюдается улучшение ситуации по сравнению с 2016 годом: тогда о трудностях с приобретением самого необходимого сообщили 84,6% российских семей. Отмечается, что в рамках опроса необходимый минимум товаров имел субъективное значение и понимался каждой семьёй по-своему.

В январе 2019 года средняя зарплата в России составила 41 тысячу 120 рублей, при этом по итогам прошлого года реальные доходы продолжили падение пятый год подряд.