Российские рекламщики выпустили новые агитационные ролики про поправки в Конституцию

Российское рекламное агентство Big Agency 13 и 14 июня опубликовало на своём YouTube-канале ролики в поддержку голосования за поправки в Конституцию, пишет TJournal.

Первый ролик называется «Самый главный документ»: по сюжету молодой человек приходит домой и говорит родителям, что поменял паспорт, не проверив в нём данные. Мать героя заглядывает в паспорт и видит, что вместо его имени указано «Раиса», в графе «национальность» написано «эльф» (в российском паспорте национальность не указывается), появляется судимость, а в семейном положении — шестеро детей. После этого у молодого человека голос меняется на женский, на теле появляются татуировки, вырастают эльфийские уши и появляются дети. В конце ролика закадровый голос говорит: «Мало приятного, если в главном документе напишут не то, что ты хочешь. 1 июля приходи и решай судьбу главного документа страны».

Ещё один агитационный ролик за голосование по поправкам в Конституцию называется «На кухне ничего не меняется» — в нём на семейном совете за кухонным столом отец, называющий себя «лидером фракции», инициирует поправку «об обязательных 50 граммах» в «закон о борще». Пришедшая домой жена возмущается и грозится внести поправки половником. Авторы добавили в описании видео: «На кухне ничего не поменялось — обязательные 50 грамм к борщу не добавят. Но основной закон страны изменить можно. Достаточно просто прийти и проголосовать».

«Этот ролик мы придумали и сняли по собственной инициативе, потому что считаем голосование по поправкам в Конституцию действительно важной темой», — заявили представители агентства.

Ранее ЦИК официально запрещал агитацию за или против поправок в Конституцию — разрешено только информирование об изменениях. В то же время РИА ФАН выпустило видео с родителями-геями, призывая к голосованию за поправку о закреплении в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины. Фигурист Евгений Плющенко снялся с семьёй в агитационном ролике в Instagram, а «Матч-ТВ» показал рекламу голосования в эфире. Также издание «Тайга.инфо» сообщало, что правительство Бурятии заказало выпуск газеты с прямыми призывами голосовать за поправки к Конституции РФ.