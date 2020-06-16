Власти Бурятии выпустили газету с прямой агитацией за поправки к Конституции

Правительство Бурятии заказало выпуск газеты с прямыми призывами голосовать за поправки к Конституции РФ на предстоящем 1 июля общероссийском голосовании, пишет «Тайга.инфо».

Агитационный тираж в заявленном количестве 300 тысяч экземпляров начал распространяться по республике, официальная численность населения которой не превышает 1 млн жителей.

Издание ссылается на телеграм-канал журналистки Евгении Балтатаровой, которая опубликовала снимки нескольких страниц агитационного бюллетеня. По её же данным, официальным заказчиком выступила администрация главы и правительства республики. Прямая речь руководителя Бурятии приведена на первой полосе, где также размещена большая фотография Путина, остальные страницы заполнены фотографиями и репликами людей, которые, судя по всему, выступили в роли «лидеров общественного мнения». В частности, чемпион Европы по вольной борьбе Александр Богомоев обосновывает свою поддержку проекту обновлённой Конституции тем, что в неё вносится пункт о приоритете суверенного права над международным.

«Я голосую за Конституцию, потому что пора прекратить тратить из бюджета России по решениям различных судов сотни миллиардов долларов — олигарху Ходорковскому и прочим "юкосам"», — заявляет он.

Как отмечает «Тайга.инфо», в официальной группе борца в социальной сети «ВКонтакте», у которой 13 тысяч подписчиков, а также в его Instagram нет ни слова про Конституцию.

Другая спортсменка — двукратная чемпионка Европы по шахматам Инна Ивахинова, ранее избравшаяся в Народный хурал Бурятии по спискам «Единой России», — утверждает, что поправки позволят сохранить «традиционные семейные ценности».

«У ребёнка должны быть нормальные мама и папа, а не бесполые "родитель номер один и два"», — утверждает Ивахинова.

В разделе о госзакупках на официальных ресурсах властей Бурятии «Тайге.инфо» не удалось найти контракт на подготовку тиража газеты с участием Алексея Цыденова. Ранее сообщалось, что администрация главы республики потратила более 4,5 млн рублей на размещение информации о голосовании в СМИ и соцсетях, подрядчиком стала АНО «Информационный центр», учреждённая самой администрацией главы Бурятии. Организация через другие структуры выступает учредителем регионального телеканала АТВ.

Общероссийское голосование по проекту поправок в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Всего в основной закон предполагается внести более 200 изменений. Ключевой в проекте изменений Конституции считается поправка, которая позволит Владимиру Путину по завершении фактического четвёртого должностного срока снова баллотироваться на высший государственный пост и оставаться у власти до 2036 года.