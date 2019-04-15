Российские операторы начали тестировать технологию подключения к сети без физической сим-карты

Российские операторы сотовой связи начали тестировать технологию eSim, позволяющую подключать смартфон к сотовой сети без физической сим-карты, со ссылкой на представителей компаний пишут «Ведомости». Против внедрения формата eSim ранее высказывалась ФСБ.

Технология еSim позволяет подключаться к сети без сим-карты за счёт встроенной в смартфон на этапе сборки микросхемы. Пользователь может скачать приложение оператора или сканировать предоставленный оператором QR-код, и новый номер и настройки запишутся на eSim устройства автоматически.

Представитель оператора Tele2 сообщил, что компания успешно опробовала еSim и скоро сможет предложить клиентам готовое технологическое решение. Технологию также тестирует «Ростелеком», работающий как виртуальный сотовый оператор (MVNO) на сети Tele2, сообщил директор проектного офиcа MVNO оператора Алексей Чернецов. Он добавил, что коммерческий запуск eSim будет возможен, когда государство утвердит правила оказания этой услуги. Представитель виртуального оператора «Сбербанк-телеком» (работает под брендом «Сбермобайл») сообщил, что в компании начали внутреннее тестирование eSim. МТС также тестирует технологию в сегменте интернета вещей, а «Вымпелком» и «Мегафон» изучают возможность начать такие эксперименты.

Напомним, о том, что ФСБ выступила против использования технологии eSim в России, в начале апреля писал РБК. Силовое ведомство считает, что на такие устройства будет сложно устанавливать российский криптографический софт, который она разрабатывает. Также РБК отмечал, что против технологии на совещании в правительстве выступили и представители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома», опасавшиеся роста конкуренции со стороны виртуальных мобильных операторов и зарубежных компаний, таких как Apple и Google.

В Минкомсвязи считают, что для внедрения eSim в России нужно только изменить правила оказания услуг телефонной связи, которые сейчас требуют при переносе номера от одного оператора к другому менять физическую сим-карту.