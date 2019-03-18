Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию встроенных сим-карт

Минкомсвязи разрабатывает нормативную базу для внедрения технологии встроенных сим-карт (eSIM) в России, со ссылкой на справку, подготовленную ведомством, пишут «Ведомости».

Технология eSIM — это интегрированный чип, который позволяет менять мобильного оператора или тарифы на уровне софта, без похода в салон связи и приобретения новой физической сим-карты. Сейчас встроенные сим-карты есть в новейших моделях iPhone и смартфонах Google Nexus, планшетах, а также умных часах Samsung и Apple.

Министерство полагает, что использование интегрированных в мобильные устройства сим-карт не потребует никаких законодательных изменений. По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, нормативная база для eSIM будет готова к концу 2020 года. Сейчас правила предписывают пользователю сменить сим-карту при переносе номера от одного оператора к другому. Процедура перехода абонента с eSim в российских нормативных документах пока не урегулирована. Кроме того, у операторов нет необходимой инфраструктуры для введения eSIM-инфраструктуры.