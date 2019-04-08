ФСБ и операторы связи выступили против технологии встроенных сим-карт

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России, пишет РБК.

По словам источников издания на телекоммуникационном рынке, против eSim также выступил представитель Центра защиты информации и специальной связи ФСБ, объяснивший это сложностями с применением отечественной криптографии в этом продукте.

Технология eSIM — это интегрированный чип, который позволяет менять мобильного оператора или тарифы на уровне софта, без похода в салон связи и приобретения новой физической сим-карты. Сейчас встроенные сим-карты есть в новейших моделях iPhone и смартфонах Google Nexus, планшетах, а также «умных» часах Samsung и Apple.

Операторы связи обеспокоены тем, что внедрение технологии приведёт к обострению конкуренции и сокращению выручки.

«eSim избавляет операторов от необходимости открывать салоны связи и продавать физические sim-карты. Это увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов и снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров»,— подчеркнул источник издания.

Топ-менеджер другого оператора уточнил, что eSim позволит зарубежным компаниям «поставлять смартфоны и другие устройства уже со своими контрактами на связь», что может привести к оттоку денег из России за рубеж. Другой источник добавил, что внедрение eSim может привести к ценовым войнам между телекоммуникационными компаниями, так как абоненты легко смогут менять оператора.

«В итоге операторы потеряют значительную часть денежных потоков, а цены на связь в России и так одни из самых низких в мире»,— отметил он.

В пресс-службе «МегаФона» подчеркнули, что «в коммерческое внедрение eSim выводить рано, так как требуются решения по ряду вопросов».