Российские хоккеисты обыграли норвежцев и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккейная сборная олимпийских атлетов из России обыграла команду Норвегии и впервые за 12 лет вышла в полуфинал турнира зимних Игр, сообщает Первый канал.

Встреча закончилась со счётом 6:1. В составе российской сборной отличились Михаил Григоренко (8-я минута), Никита Гусев (13-я минута), Вячеслав Войнов (19-я минута), Сергей Калинин (28-я минута), Никита Нестеров (33-я минута) и Иван Телегин (54-я минута). У норвежцев шайбу забросил Александер Бонсаксен (27-я минута).

В полуфинале россияне встретятся со сборной Чехии, обыгравшей команду США в серии буллитов со счётом 3:2. 21 февраля состоятся ещё два матча четвертьфинала — между Швецией и Германией, а также Канадой и Финляндией.

На протяжении последних 12 лет российские хоккеисты на Олимпийских играх не выходили в полуфинал соревнований. В 2006 году на зимних Играх в Турине россияне финишировали четвёртыми, проиграв в матче за третье место сборной Чехии.