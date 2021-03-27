Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира (ВИДЕО)

Российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли первое, второе и третье места на чемпионате мира в Стокгольме, пишет Sports.ru.

Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании. Она лидировала после короткой программы, в произвольной программе стала второй, и по сумме двух оценок заработала 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46 балла), третье — Александра Трусова (217,20 балла). Как отмечает Sports.ru, российские спортсменки впервые в истории заняли на ЧМ по фигурному катанию весь подиум.

Российские фигуристы завоевали на чемпионате мира в Швеции две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. 25 марта Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото среди спортивных пар, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали бронзовыми призерами.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира из-за манипуляций с допинг-пробами, которые содержались в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а также использовать национальный гимн и название сборной России.

Из-за допингового скандала российские фигуристы вместо флага РФ выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а вместо гимна России во время награждения звучит Первый концерт Чайковского.