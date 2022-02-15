Российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля 

Российские банки совместно с Центробанком РФ начали тестировать платформу цифрового рубля, концепцию которого ЦБ представил в октябре 2020 года. Участники рынка уже провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Первые операции провели банки ВТБ и ПСБ, позднее уточнили в пресс-службе ВТБ. Всего в тестировании участвуют 12 банков.

«Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой. Остальные участники пилотной группы планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок своих IT-систем», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

Цифровой рубль обеспечивает возможность доступа к своему цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, отметили в пресс-службе Банка России.

По словам первого заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, Центральный банк намерен в течение 2022 года тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля. Впоследствии регулятор рассчитывает на взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами, отметила зампред ЦБ.

«Платформа цифрового рубля — это новые возможности для граждан, бизнеса и государства. Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей», — отметила Ольга Скоробогатова.

На первом этапе будет протестирован выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между ними. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, а также взаимодействие с Федеральным казначейством. В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без интернета, организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублём для клиентов-нерезидентов.

По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.

Впервые ЦБ представил концепцию цифрового рубля в октябре 2020 года. Предполагается, что это будет дополнительная форма национальной валюты. Цифровой рубль можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, проведения платежей организациям и государству, денежных переводов, оплаты сделок с финансовыми инструментами, а также с цифровыми финансовыми активами. В частности, для проведения платежей с использованием цифрового рубля могут применяться QR-коды или биометрические технологии. Компании смогут использовать цифровой рубль в дополнение к системе существующих безналичных расчётов.