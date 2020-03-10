Российские банки начали продавать евро по 95 рублей

В российских регионах банки резко подняли стоимость доллара и евро после «чёрного» понедельника, 9 марта, когда рубль рухнул вслед за резким падением цен на нефть, пишет Znak.com.

На открытии торгов 10 марта индекс Московской биржи снизился на 10%, РТС — на 16%. Также рухнули акции российских компаний. Курс доллара к рублю вырос почти на 5 рублей — до 73 рублей, евро подскочил до 85 рублей (+4,23 рубля). В последний раз такие показатели наблюдались в начале 2016 года. Ближе к обеду рост бивалютной корзины замедлился. Московская биржа ввела верхнюю границу возможного курса доллара на уровне 75,2 рубля и евро на уровне 85,7 рубля.

Центробанк пока курсы валют не обновил — на сайте регулятора значатся показатели, установленные на 7 марта (75,84 рубля за евро и 67,51 рубля за доллар). Между тем в российских регионах банки сейчас продают евро и доллар примерно на десять рублей дороже их биржевой стоимости: так, в Новосибирске самый высокий курс продажи валюты зафиксирован в Плюс Банке — 95 рублей за евро и 85 рублей за доллар, сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на сервис Banki.ru. Аналогичная ситуация — в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Мурманской области.

Напомним, 9 марта произошёл обвал нефтяных котировок в связи со срывом сделки ОПЕК+, ключевую роль в котором сыграла Россия, а также на фоне эпидемии коронавируса. Следом рубль резко упал к доллару и евро. Сейчас нефть Brent торгуется на отметке 35,95 доллара за баррель. Эксперты предсказывают, что в ближайшее время могут подорожать импортные товары. Как правило, первым делом при долгосрочном снижении курса рубля дорожает электроника и бытовая техника, также можно ждать изменения цен на авиабилеты, автомобили, одежду, лекарства.