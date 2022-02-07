Российская сборная завоевала первое золото на Олимпийских играх и возглавила турнирную таблицу

Накануне в Пекине прошёл второй день Зимней Олимпиады. Российская сборная 6 февраля выиграла три медали. Лыжник Александр Большунов принёс в копилку команды первую золотую награду. По итогам двух дней Игр у России пять медалей.

В скиатлоне 6 февраля лыжник Александр Большунов принёс в копилку сборной первую золотую награду. Он обогнал спортсмена из Финляндии более чем на две минуты. Второе место в лыжных гонках также занял россиянин Денис Спицов, он представлял Тюменскую область.

Во фристайле российская спортсменка из Пермского края Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль. В третьей попытке ей удалось набрать 77,72 балла. Первое место у спортсменки из Австралии, а второе у американки.

Россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу по фигурному катанию. Она победила с оценкой 90,18, обогнав спортсменку из Японии более чем на 15 баллов.

Фигуристы из России Анастасия Мишина и Александр Галлямов (из Пермского края) победили в произвольном танце командного турнира на Олимпиаде в Пекине, несмотря на ошибку во время поддержки. Ещё одна пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольном танце заняли второе место.

В общекомандном медальном зачёте Россия занимает первую строчку. Всего у нашей команды 6 медалей (2 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых). Сборная России обогнала Норвегию и Швецию.

Олимпийские игры начались 4 февраля в Пекине и продлятся до 20 февраля. Нижний Тагил на Олимпиаде представляет летающий лыжник Илья Маньков. Ещё один уроженец Нижнего Тагила Семён Чистяков попал в расширенный состав сборной России по хоккею.