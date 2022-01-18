​​​​​​​Летающий лыжник из Нижнего Тагила Илья Маньков попал в сборную на Олимпиаду-2022 

18-летний тагильчанин Илья Маньков вошёл в сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх-2022 в Пекине, которые начнутся 4 февраля, сообщает «Тагильский рабочий».

Спортсмен тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Аист» у Дмитрия Едомина, а начинал заниматься под руководством Александра Байбородова. Маньков — неоднократный победитель первенства России среди юношей и юниоров. Бронзовый призёр международных спортивных игр «Дети Азии» 2019 года. Участник зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года в Швейцарии.

Прошлый сезон был для Ильи первым на взрослом уровне. Летающий лыжник сумел закрепиться в сборной, а зимой выступил на этапах Кубка мира, летом — на этапах Гран-при. Кроме того, спортсмен стал бронзовым призёром в командном турнире на юниорском чемпионате мира. Этой зимой Маньков завоевал право поехать на Олимпийские игры.

Напомним, что в список кандитатов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2022 года вошли семь спортсменов из Нижнего Тагила, в том числе 21-летняя Кристина Прокопьева, которая не сумела пройти отбор в команду.

О том, как тренируются летающие лыжники, читайте в нашем материале.