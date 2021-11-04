Семь спортсменов из Нижнего Тагила претендуют на участие в зимней Олимпиаде-2022

Расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2022 года утверждён 3 ноября. В него вошли семь спортсменов из Нижнего Тагила, сообщает «Тагильский рабочий».

На участие претендуют четыре хоккеиста из Нижнего Тагила. Самый опытный из них – двукратный чемпион мира по хоккею Александр Радулов. 35-летний нападающий играет в НХЛ за клуб «Даллас старз». Хоккейный клуб «Авангард» из Омска представляют 28-летний нападающий Никита Сошников и 20-летний защитник Семён Чистяков. Оба уже не раз выступали за сборную России. 26-летний защитник Дмитрий Юдин защищает «Ак Барса» из Казани. Он «серебряный» призёр молодёжного чемпионата мира 2015 года.

Также на участие в Олимпийских играх претендуют летающие лыжники спортивной школы «Аист». 21-летняя Кристина Прокопьева и 18-летний Илья Маньков входят в состав национальной сборной, выступают на этапах Кубка мира.

Самая юная среди потенциальных олимпийцев – 15-летняя фигуристка Майя Хромых из Нижнего Тагила. В октябре она стала победительницей международного турнира в Венгрии.

Напомним, зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего в списке кандидатов от России — 599 атлетов по 13 видам спорта.